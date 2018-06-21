Танцевальный коллектив также занял 5 первых мест в разных номинациях
Школа танца «Байкал-Идель» из Улан-Удэ завоевала Гран-При на VII международном фестивале детского и юношеского творчества «У самого синего моря», который проходил в Сочи.
Танцевальный коллектив также занял 5 первых мест в разных номинациях, а художественный руководитель Татьяна Валиева получила диплом лучшего балетмейстера, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Культурный фонд «Алые паруса», являющийся организатором конкурса, пригласил школу танцев «Байкал-Идель» принять участие в следующем году на гранатовый конкурс среди лучших хореографических коллективов «Кубок победителей» с призовым фондом в 1 миллион рублей.
Школа танца из Улан-Удэ под руководством Татьяны Валиевой была представлена внушительным составом в 71 человек. Ребята представили на суд жюри 5 хореографических номеров, от народного до современного танца, а также эстрадные номера.
Школа танца «Байкал-Идель» была создана в 2010 году.
В ней занимаются более 140 учащихся от 2 до 20 лет. Базой школы является Лингвистическая гимназия № 3. «Байкал-Идель» является неоднократным победителем различных конкурсов и фестивалей. Коллектив также является постоянным участником всех республиканских и городских мероприятий.
Улан-удэнская школа танца взяла Гран-При в Сочи
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