Улан-удэнская школа танца взяла Гран-При в Сочи

Танцевальный коллектив также занял 5 первых мест в разных номинациях



Школа танца «Байкал-Идель» из Улан-Удэ завоевала Гран-При на VII международном фестивале детского и юношеского творчества «У самого синего моря», который проходил в Сочи.



Танцевальный коллектив также занял 5 первых мест в разных номинациях, а художественный руководитель Татьяна Валиева получила диплом лучшего балетмейстера, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Культурный фонд «Алые паруса», являющийся организатором конкурса, пригласил школу танцев «Байкал-Идель» принять участие в следующем году на гранатовый конкурс среди лучших хореографических коллективов «Кубок победителей» с призовым фондом в 1 миллион рублей.



Школа танца из Улан-Удэ под руководством Татьяны Валиевой была представлена внушительным составом в 71 человек. Ребята представили на суд жюри 5 хореографических номеров, от народного до современного танца, а также эстрадные номера.



Школа танца «Байкал-Идель» была создана в 2010 году.



В ней занимаются более 140 учащихся от 2 до 20 лет. Базой школы является Лингвистическая гимназия № 3. «Байкал-Идель» является неоднократным победителем различных конкурсов и фестивалей. Коллектив также является постоянным участником всех республиканских и городских мероприятий.

