В Бурятии сняли свою версию клипа «Цвет настроения синий»

















Он сбегает от своего разбушевавшегося друга, а тот в свою очередь идёт дальше вразнос – покупает алкоголь, пьёт со случайными прохожими. Есть в клипе и сцены в супермаркете, как в работе Киркорова. В конце ролика он просыпается от звонка любимой девушки, которая просит прощения, и затем обнаруживает, что находится в незнакомом ему месте.

















Пародия на клип Киркорова набрала более 105 тысяч просмотров на Youtube.



- Мы простые ребята из Бурятии. Раньше играли в КВН, стали чемпионами своей республики, а один из нас даже чемпионом Премьер-Лиги КВН. А теперь снимаем видео про нашу жизнь, берём интервью у интересных людей, проводим опросы и иногда снимаем экспериментальный юмор. Ещё снимаем клипы-пародии. Мы всегда стремимся к лучшему качеству контента, - отмечают в Сети создатели видео.



Под роликом появились многочисленные комментарии пользователей: есть как положительные, так и отрицательные отзывы:



«Годно»

«Молодцы, ребята из Бурятии. И без мата. И вы сами поете? Очень круто»

«Отлично, но быстро закончилось, мало-мало-мало. Сюжетик бы продлить. А так все круто, буряты, молодцы»

«Пропаганда алкоголизма способствует вырождению народа. Талантливые артисты, снимите хороший жизнеутверждающий ролик»

«Закрывайте канал, хватит позориться»



Клип же звезды российской эстрады Филиппа Киркорова набрал более 35 миллионов просмотров. Он был снят в апреле этого года. В ролике засветились известные шоумены, певцы, продюсеры: Ольга Бузова, Яна Рудковская, Тимати, Григорий Лепс, Николай Басков, Иван Ургант, а также рэпер Гнойный, видеоблогер Амиран Сардаров.



Как сообщал «Байкал-Daily», в мае читинское творческое объединение O'MoG Group



Пародия на клип Киркорова набрала более 105 тысяч просмотров на Youtube.- Мы простые ребята из Бурятии. Раньше играли в КВН, стали чемпионами своей республики, а один из нас даже чемпионом Премьер-Лиги КВН. А теперь снимаем видео про нашу жизнь, берём интервью у интересных людей, проводим опросы и иногда снимаем экспериментальный юмор. Ещё снимаем клипы-пародии. Мы всегда стремимся к лучшему качеству контента, - отмечают в Сети создатели видео.Под роликом появились многочисленные комментарии пользователей: есть как положительные, так и отрицательные отзывы:«Годно»«Молодцы, ребята из Бурятии. И без мата. И вы сами поете? Очень круто»«Отлично, но быстро закончилось, мало-мало-мало. Сюжетик бы продлить. А так все круто, буряты, молодцы»«Пропаганда алкоголизма способствует вырождению народа. Талантливые артисты, снимите хороший жизнеутверждающий ролик»«Закрывайте канал, хватит позориться»Клип же звезды российской эстрады Филиппа Киркорова набрал более 35 миллионов просмотров. Он был снят в апреле этого года. В ролике засветились известные шоумены, певцы, продюсеры: Ольга Бузова, Яна Рудковская, Тимати, Григорий Лепс, Николай Басков, Иван Ургант, а также рэпер Гнойный, видеоблогер Амиран Сардаров.Как сообщал «Байкал-Daily», в мае читинское творческое объединение O'MoG Group сняло клип про бурятскую свадьбу «Свадьба Баирмухи» . Ролик стал пародией на популярный клип рэпера Скриптонита «Вечеринка».

Улан-удэнцы из команды «BB Project» сняли свою версию популярного клипа «Цвет настроения синий» исполнителя Филиппа Киркорова.В начале ролика девушка закатывает скандал своему парню в характерном парике, как у Киркорова, по поводу того, что он «сидит дома, ничего не делает», и уходит от него. Огорчённый парень зовёт приятеля обсудить проблему и вместе с ним пьёт спиртные напитки. И тут на видео начинается композиция, которую исполняет его друг:« Она ушла: ей стало на него плевать,А я пришёл, ведь друга надо поддержать…Как, как я мог забыть, что тебе нельзя пить?!Всё, все бегите – он пошёл крушить!Мой друг очень синий,Разбил об голову кому-то мартини.Бегите от него в пустыни,А то догонит – и получите в дыню!Мой друг очень синий,Страшней самой большой грозной псины,Вызываете бронемашины,Он самый страшный зверь, когда синий»