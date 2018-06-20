В соцсетях иркутяне пристыдили выкинувшего котят водителя

Водитель выжидал, пока не будет свидетелей
Сегодня днём, 20 июня, водитель автомобиля «Хонда» в Иркутске оставил на улице коробку с котятами и уехал. Его действия засняла камера; видео появилось в группе «ДТП 38RUS Иркутск» «Вконтакте». На кадрах видно, как мужчина специально выжидает, чтобы не было свидетелей.
- Водитель выкинул совсем маленьких котят на верную гибель. Сейчас малышей увезли в приют, но хочется пристыдить этого мерзавца, который посмел так поступить, ни жалости, ни совести, - написал автор поста.
Котят увезли в приют К9, иркутян просят забрать их оттуда и подарить дом.
Водитель выжидал, пока не будет свидетелей
Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Бурятии» закончили обработку плодово-ягодных культур.
Девочку назвали Снежаной
15 июня в посёлке Звездный в войсковой части № 14129 прошла церемония награждения активных доноров
Состязание видеофильмов «Моя приёмная семья» проводилось среди замещающих семей
Жителям расскажут и об актуальной эпидситуации за рубежом
Планируется капремонт многих школ
Горожане смогут посмотреть журналы, в которых при жизни классиков публиковались их произведения
Жителей здесь ждут соревнования, конкурсы, а также уха и рыба на рожне
Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика»
19 июня полиция задержала участника иркутской Монстрации Захара Сарапулова
С 21 по 23 июня Тункинский район станет главной спортивной ареной для сельских спортсменов Бурятии
В посёлке Сахюрта на переправе на остров Ольхон в этом году планируется организовать пункт учёта туристов
В Октябрьском районе Улан-Удэ объявлен районный конкурс профессионального мастерства «Мастер года»
На мероприятии пройдут различные соревнования, конкурсы, танцевальный баттл