В соцсетях иркутяне пристыдили выкинувшего котят водителя















Сегодня днём, 20 июня, водитель автомобиля «Хонда» в Иркутске оставил на улице коробку с котятами и уехал. Его действия засняла камера; видео появилось в группе «ДТП 38RUS Иркутск» «Вконтакте». На кадрах видно, как мужчина специально выжидает, чтобы не было свидетелей.- Водитель выкинул совсем маленьких котят на верную гибель. Сейчас малышей увезли в приют, но хочется пристыдить этого мерзавца, который посмел так поступить, ни жалости, ни совести, - написал автор поста.Котят увезли в приют К9, иркутян просят забрать их оттуда и подарить дом.