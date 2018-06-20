Выставка прижизненных публикаций классиков открылась в Улан-Удэ

Горожане смогут посмотреть журналы, в которых при жизни классиков публиковались их произведения
Журналы XIX – начала ХХ вв. во многом особенны для сегодняшнего читателя, ведь издатели прошлого исходили из того, что необходимо «издание, которое доставляло бы читателям пищу для ума и средства к дальнейшему саморазвитию». Поэтому любой экземпляр — это источник, раритет, представляющий историю России.
- С развитием системы журналистики в этот период появляются многочисленные издания, которые не только отражают развитие русской культуры, но и сами становятся показателями культурного уровня развития общества. В первую очередь, это периодические издания, посвящённые разным проблемам литературы, в которых печатались произведения классиков русской литературы, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.
В связи с этим, в читальном зале отдела редких и ценных книг открылась выставка прижизненных публикаций произведений классиков русской литературы в периодических изданиях.
- Очень интересны для читателей будут пьесы Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Последняя жертва» и «Бесприданница», опубликованные в журнале «Отечественные записки». Примечательно, что пьеса «Последняя жертва» была задумана ещё в декабре 1874 года. Название пьесы менялось трижды: от первоначальной «Жертвы века» драматург отказался в пользу «Попечителей», окончательным же вариантом стала «Последняя жертва». Островский начал писать «Последнюю жертву» 24 августа 1877 года и окончил через 2 месяца, 26 октября, - отметили в учреждении.
Изюминкой экспозиции можно считать такие произведения Антона Чехова, как рассказ «Убийство», написанный в 1895 году, и впервые опубликованный в этом же году в журнале «Русская мысль» № 11 с подписью Антон Чехов «Рассказ неизвестного человека», а также «Остров Сахалин».
Стоит отметить и другие замечательные произведения русских классиков — это повесть «Накануне» Тургенева, опубликованная в журнале «Русский вестник» (1860); повесть «Хозяин» Горького — в журнале «Современник» (1913); рассказ «Лунной ночью» Куприна — в журнале «Русское богатство» (1893); стихи Фета, Толстого и Тютчева.
Эти и другие произведения русских классиков горожане смогут увидеть, посетив выставку, которая будет работать в течение месяца в отделе редких и ценных книг Национальной библиотеки с 09.00 до 18.00., кроме пт. и вс.
Выставка прижизненных публикаций классиков открылась в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожане смогут посмотреть журналы, в которых при жизни классиков публиковались их произведения
Жителей здесь ждут соревнования, конкурсы, а также уха и рыба на рожне
Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика»
19 июня полиция задержала участника иркутской Монстрации Захара Сарапулова
С 21 по 23 июня Тункинский район станет главной спортивной ареной для сельских спортсменов Бурятии
В посёлке Сахюрта на переправе на остров Ольхон в этом году планируется организовать пункт учёта туристов
В Октябрьском районе Улан-Удэ объявлен районный конкурс профессионального мастерства «Мастер года»
На мероприятии пройдут различные соревнования, конкурсы, танцевальный баттл
Попрошайничество, особенно в историческом центре Улан-Удэ, - достаточно прибыльное занятие
Выступления пройдут 22 июня
Многие граждане принимают участие в долевом строительстве, зная, что только так они смогут значительно сэкономить на стоимости жилья
Директор Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта опроверг информацию о якобы отменённом приказе о закрытии вуза
Единственный общественный пляж Иркутска на заливе Якоби прошёл освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам
Они будут поражать новые подвижные мишени
Международный пленэр прошёл на древней земле Баргуджин-Токум. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко