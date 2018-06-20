Выставка прижизненных публикаций классиков открылась в Улан-Удэ

Горожане смогут посмотреть журналы, в которых при жизни классиков публиковались их произведения



Журналы XIX – начала ХХ вв. во многом особенны для сегодняшнего читателя, ведь издатели прошлого исходили из того, что необходимо «издание, которое доставляло бы читателям пищу для ума и средства к дальнейшему саморазвитию». Поэтому любой экземпляр — это источник, раритет, представляющий историю России.



- С развитием системы журналистики в этот период появляются многочисленные издания, которые не только отражают развитие русской культуры, но и сами становятся показателями культурного уровня развития общества. В первую очередь, это периодические издания, посвящённые разным проблемам литературы, в которых печатались произведения классиков русской литературы, - рассказали в Национальной библиотеке Бурятии.



В связи с этим, в читальном зале отдела редких и ценных книг открылась выставка прижизненных публикаций произведений классиков русской литературы в периодических изданиях.



- Очень интересны для читателей будут пьесы Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Последняя жертва» и «Бесприданница», опубликованные в журнале «Отечественные записки». Примечательно, что пьеса «Последняя жертва» была задумана ещё в декабре 1874 года. Название пьесы менялось трижды: от первоначальной «Жертвы века» драматург отказался в пользу «Попечителей», окончательным же вариантом стала «Последняя жертва». Островский начал писать «Последнюю жертву» 24 августа 1877 года и окончил через 2 месяца, 26 октября, - отметили в учреждении.



Изюминкой экспозиции можно считать такие произведения Антона Чехова, как рассказ «Убийство», написанный в 1895 году, и впервые опубликованный в этом же году в журнале «Русская мысль» № 11 с подписью Антон Чехов «Рассказ неизвестного человека», а также «Остров Сахалин».



Стоит отметить и другие замечательные произведения русских классиков — это повесть «Накануне» Тургенева, опубликованная в журнале «Русский вестник» (1860); повесть «Хозяин» Горького — в журнале «Современник» (1913); рассказ «Лунной ночью» Куприна — в журнале «Русское богатство» (1893); стихи Фета, Толстого и Тютчева.



Эти и другие произведения русских классиков горожане смогут увидеть, посетив выставку, которая будет работать в течение месяца в отделе редких и ценных книг Национальной библиотеки с 09.00 до 18.00., кроме пт. и вс.

