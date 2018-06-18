Улан-удэнцы приняли участие в гонках на лодках-драконах

Участие в состязаниях стало возможным благодаря приглашению мэра города-побратима



Международные соревнования ежегодно проводятся в тайваньском городе Тайбэе, и команды из Улан-Удэ традиционно принимают в них участие.



Гонки на лодках-драконах проходят в июне, в период проведения китайского традиционного праздника Дуаньу. Это торжество берёт начало еще в 17 веке, с 1980 года гонки на драконьих лодках стали национальным видом спорта в Китае. Сегодня он широко распространён и в других странах. Традиционные гонки на Тайване собирают огромное количество участников.



Участие в состязаниях стало возможным благодаря приглашению мэра города-побратима. Соглашение же об установлении побратимских связей между столицей Бурятии и Тайбэем было подписано в 1996 году, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

