Победителей определят в августе
В столице Бурятии пройдёт конкурс стихов «Мой родной район», посвящённый 80-летию Советского района.
Конкурс проводится с целью выявления талантливых поэтов.
Участники конкурса должны гарантировать, что они являются авторами поданных на конкурс работ и не нарушают ничьих авторских прав.
Творческое состязание проводится в два этапа. Первый этап стартовал 13 июня и продлится до 31 июля. На этом этапе проводится приём заявок и конкурсных работ, заочный отбор. Второй тур пройдёт с 1 августа по 18 августа, в ходе него жюри определит победителей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте мэрии - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120579/
В Улан-Удэ пройдёт конкурс стихов «Мой родной район»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более 7,5 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири
Городские власти вскоре начнут штрафовать за изменение фасадов зданий без согласования
Победителей определят в августе
Отбор участников международного молодежного форума «Байкал» 2018 года завершён
В лайнере сработал датчик технической неисправности
Они собрали на берегу озера три контейнера мешков с мусором
Размеры работ должны составлять не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину
Участвовало 150 детей
Она проиграла победительнице только по числу попыток
Это подтвердила проверка прокуратуры
В службе судебных приставов Бурятии определили лучших по профессии
В образовательном учреждении запрещено начинать учебный год
В течение купального сезона будут проводиться рейды, патрулирование водной акватории
Детям, победившим в состязаниях, вручили сладкие призы
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ функционируют 5 больших теплиц для овощей закрытого грунта