В Улан-Удэ пройдёт конкурс стихов «Мой родной район»

Победителей определят в августе



В столице Бурятии пройдёт конкурс стихов «Мой родной район», посвящённый 80-летию Советского района.



Конкурс проводится с целью выявления талантливых поэтов.



Участники конкурса должны гарантировать, что они являются авторами поданных на конкурс работ и не нарушают ничьих авторских прав.



Творческое состязание проводится в два этапа. Первый этап стартовал 13 июня и продлится до 31 июля. На этом этапе проводится приём заявок и конкурсных работ, заочный отбор. Второй тур пройдёт с 1 августа по 18 августа, в ходе него жюри определит победителей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте мэрии - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120579/

