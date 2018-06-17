Улан-удэнский напарник Хаски выступит в московском клубе

Перспективный артист из Бурятии с самого детства увлекается рэпом. В Улан-Удэ он вместе со своим другом Хаски создал первую рэп-группу в городе



В итоге оба они переехали в Москву и стали записывать треки вместе с битмейкером QT. Правда, друг прославился чуть раньше — его люди знают под псевдонимом Хаски. Несмотря на это, bollywoodFM уже 20 июня выступит в знаменитом московском клубе «16 Тонн», и на концерте точно будет тот самый друг детства, сообщает media.mts.ru.

