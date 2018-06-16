Житель Бурятии не смог оспорить срок владения проданной машиной

Мужчина продал автомобиль, но новый собственник не поставил его вовремя на учёт на своё имя



Житель Селенгинского района обратился в суд с иском о признании прекращённым права собственности на транспортное средство с 2016 года.



В том году он продал транспортное средство. При продаже автомобиля он не снял его с регистрационного учёта, считая, что покупатель сам это сделает в установленный законом срок. Но ему продолжали приходить налоговые уведомления с требованием оплаты транспортного налога. Поэтому самостоятельно снял автомобиль с учёта в 2017 году.



Покупатель пояснил, что сделка состоялась в 2016 году, но автомобиль находился в аварийном состоянии. Он поставил автомобиль на учёт в 2017 году.



Налоговая инспекция дала пояснение, что постановка и снятие с налогового учёта транспортных средств производится налоговыми органами на основании сведений ГИБДД.



МВД по Бурятия пояснило, что изменение регистрационных данных о собственнике происходит на основании заявления нового собственника. При отсутствии заявления оснований для смены владельца нет. Истцу совместно с новым собственником следовало своевременно обратиться в ГИБДД.



Суд пришёл к выводу, что автомобиль был зарегистрирован на истца в 2013 году и снят с учёта в 2017 году. У него была возможность в заявительном порядке прекратить регистрацию в связи с отчуждением автомобиля, что он и сделал, но только год спустя. И отказал в удовлетворении иска.

