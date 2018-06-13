В Улан-Удэ решили не закрывать движение на Ключевской











Таким образом, анонсируемое ранее закрытие автомобильного и трамвайного движения по ул. Ключевской в период с 15 до 18 июня не будет.



Дальнейшие работы, в том числе по восстановлению остановочных пунктов, обустройству пешеходного перехода, сварке стыков будут проведены подрядчиком в ночное время без остановки автомобильного и трамвайного движения.

Таким образом, анонсируемое ранее закрытие автомобильного и трамвайного движения по ул. Ключевской в период с 15 до 18 июня не будет.Дальнейшие работы, в том числе по восстановлению остановочных пунктов, обустройству пешеходного перехода, сварке стыков будут проведены подрядчиком в ночное время без остановки автомобильного и трамвайного движения.









С 9 июня по улице Ключевской в Улан-Удэ начался капитальный ремонт трамвайных путей. Этот участок ни разу не ремонтировался с момента создания – 1975 года. За 43 года деревянные шпалы в некоторых местах превратились в прямом смысле слова в труху, сообщает пресс-служба МУП «Управление трамвая».Ранее анонсировалось, что в период замены рельсо-шпальных решеток на участке улицы Ключевской от кольцевой развязки до автомобильного переезда в 20 «а» квартале будет ограничено движение для вагонов и автомобилей с 9 по 12 июня и с 15 до 18 июня. Несмотря на погодные условия, подрядчик ООО «СМП-398» выполнил полностью весь комплекс работ по замене рельсо-шпальных решёток в первое технологическое окно 10-12 июня.