В Улан-Удэ завершён 1 пусковой комплекс правобережных очистных

Поставлено технологическое оборудование на 400 миллионов рублей



В Бурятии завершены работы по поставке технологического оборудования и монтажу 1 этапа 1 пускового комплекса правобережных очистных сооружений на сумму около 400 миллионов рублей.



- В настоящее время проводится аукцион на право заключения контракта на выполнение в 2018 году работ 1 этапа 2 и 3 пусковых комплексов, - сообщает минстрой Бурятии.



Правительство республики заключило соглашение о выделении субсидии из федерального бюджета на 2 и 3 пусковые комплексы 1 этапа реконструкции правобережных очистных сооружений на общую сумму около 2 миллиардов рублей в 2018-2020 годах.



В республике с прошлого года в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» проводится реконструкция правобережных очистных сооружений Улан-Удэ на Стеклозаводе. Мощность очистных сооружений 185000 м3/сут.



- Необходимость реконструкции объекта обусловлена высоким износом очистных сооружений Улан-Удэ и несоответствием качества очистки сточных вод существующим нормативам, - напоминают в министерстве.



Проектом предусмотрено исключение сброса неочищенных сточных вод в водоемы, повышение качества очистки сточных вод за счёт внедрения наилучших технологий по удалению загрязнений и обработке осадка, обеспечение экологически безопасной утилизации осадка сточных вод.



С вводом новых очистных сооружений будет снижена масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, и исключено негативного влияния производственных и бытовых факторов на экологическую систему. Работы по 1 этапу будут завершены в 2020 году.



