Шоу байкальских нерп проходит в Дзержинске

В Дзержинске, в городском парке культуры и отдыха, рядом с фонтаном, расположился передвижной нерпинарий. В нем ежедневно каждый час проходит шоу байкальских нерп



Нерпинарий небольшой. На стенах – пейзажи Байкала, в центре – бассейн, в котором плавают артисты-нерпята. В шоу участвуют 4 нерпы: Тайсон, Ариэль, Принцесса и Крош. Ноздрями они исполняют песню про Байкал, танцуют вальс, ламбаду и брейк-данс, утраивают фейерверк из брызг, играют в футбол и спасателей, а также рисуют, демонстрируют маникюр, показывают ластами ушки, щелкают зубами, улыбаются и даже целуются.



И все это – за один час. На одном сеансе не бывает более 30-40 зрителей, поэтому все стоят вокруг бассейна и отлично все видят и слышат. После шоу можно сфотографироваться с нерпами и покормить их рыбой.



Ведущий шоу рассказывает интересные вещи про своих питомцев. Оказывается, на воле они не выныривают на поверхность, а вот в нерпинарии – научились. Артистам, приехавшим в Дзержинск, по 4 года, их выкупили у охотников: раз в год на Байкале разрешают охоту на нерп. А живут нерпы по 50-55 лет. Рождаются детеныши белыми, а к году темнеют. На воле они не общаются звуками между собой, а в нерпинарии научились «петь», сообщает dzerjinsk.ru.

