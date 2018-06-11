В Дзержинске, в городском парке культуры и отдыха, рядом с фонтаном, расположился передвижной нерпинарий. В нем ежедневно каждый час проходит шоу байкальских нерп
Нерпинарий небольшой. На стенах – пейзажи Байкала, в центре – бассейн, в котором плавают артисты-нерпята. В шоу участвуют 4 нерпы: Тайсон, Ариэль, Принцесса и Крош. Ноздрями они исполняют песню про Байкал, танцуют вальс, ламбаду и брейк-данс, утраивают фейерверк из брызг, играют в футбол и спасателей, а также рисуют, демонстрируют маникюр, показывают ластами ушки, щелкают зубами, улыбаются и даже целуются.
И все это – за один час. На одном сеансе не бывает более 30-40 зрителей, поэтому все стоят вокруг бассейна и отлично все видят и слышат. После шоу можно сфотографироваться с нерпами и покормить их рыбой.
Ведущий шоу рассказывает интересные вещи про своих питомцев. Оказывается, на воле они не выныривают на поверхность, а вот в нерпинарии – научились. Артистам, приехавшим в Дзержинск, по 4 года, их выкупили у охотников: раз в год на Байкале разрешают охоту на нерп. А живут нерпы по 50-55 лет. Рождаются детеныши белыми, а к году темнеют. На воле они не общаются звуками между собой, а в нерпинарии научились «петь», сообщает dzerjinsk.ru.
Шоу байкальских нерп проходит в Дзержинске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Служители культа в Тыве выбрали верховного шамана России
12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвященный Дню России
Ожидаются ливни по всей республике
Сотрудники полиции МВД Бурятии провели рабочую встречу с волонтерами региональных поисково-спасательных групп по вопросам взаимодействия при розыске без вести пропавших граждан
Виктор Яо-Фун-Тан рассказал «Байкал-Daily» о том, как добился успеха в любимом деле
Ребята проехали по деревянным качелям, «стиральной доске», а также узкой рейке
Бригада дезинфекторов провела обработку воздушного судна (фото)
У монумента «Городской постовой» Управлением МВД России по Улан-Удэ проведён торжественный митинг, посвящённый 300-летию российской полиции
Рабочие «Водоканала» повредили кабель в Железнодорожном районе
С начала пожароопасного сезона более 15% лесных пожаров возникло из-за гроз
«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с конкурса красоты
«Путешествие в прошлое» заворожило пользователей Сети (Видео)
Конкурс будет состоять из четырёх этапов
Победителем стал осуждённый колонии-поселения № 3
Также ожидается порывистый ветер