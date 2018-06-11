Служители культа в Тыве выбрали верховного шамана России
В Туве завершается международный съезд шаманов. С песнями и битьем в бубны они выбрали верховного шамана России. Процесс был долгим и сложным
Международный шаманский съезд — звучит громко и официально, но обстановка более чем неформальная. Пока участники не надели свои костюмы, непосвященный не поймет, кто есть кто. Но случайных людей здесь нет, собрались только потомственные шаманы и их ученики со всех уголков страны и зарубежья.
Кандидаты в верховные шаманы России о себе рассказывают запросто и без мифотворчества. Хакасский шаман — еще и заслуженный тренер дзюдо и самбо, адепт экстремального закаливания. Претенденту из Бурятии всего 45 лет, а он уже верховный шаман Иркутской области с двумя высшими образованиями и богатым жизненным опытом.
- Я с детства участвовал в обрядах, помогал, но так случилось, что после службы в армии в спецназе стал телохранителем в Москве, - говорит Артур Цыбиков, председатель иркутской шаманской организации.
Ещё один кандидат и верховный шаман Тувы Кара-Оол Допчун-Оол помнит те времена, когда с шаманами боролись. По его словам, ему было шесть лет, когда сотрудники НКВД сожгли бабушку и дедушку с юртой, а его выбросили на мороз.
Выборы здесь называют историческим событием. Конечная цель — не только выбрать верховного представителя всех шаманов, но и признать шаманизм в России религией.
Первая попытка в 2009 году провалилась со скандалом, на интернет-голосование заявились 200 кандидатов, начались хакерские атаки, накручивание голосов.
В итоге за Кара-Оола Допчун-Оола проголосовало большинство - 118 человек, сообщает «НТВ».
Уроженец Бурятии претендовал на звание верховного шамана России
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