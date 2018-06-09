Впервые титул «Краса Бурятии 2018» получили сразу две девушки

За корону самой красивой девушки Бурятии боролись 28 участниц
Сегодня в Русском драмтеатре проходил финал конкурса «Краса Бурятии». За победу боролись 28 претенденток
, в большинстве своём студентки. Были среди участниц и школьницы.
Девушки дефилировали, показывали свой интеллект и творческие способности. Одним из судей была бессменный директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.
Корону «Красы Бурятии», звание самых красивых девушек республики и право участвовать во всероссийском конкурсе красоты завоевали в итоге сразу две участницы - Нами Доржиева и Алина Матвиевская. Обеим девушкам по 20 лет.
Доржиева Нами является студенткой факультета дизайна Первого Московского Образовательного Комплекса. Совмещает учебу с работой стилистом. В свободное время участвует в съёмках и показах.
Алина Матвиевская - студентка БГУ. Девушка также волонтёр общественной организации «Милосердие». Кроме того, она занимается лёгкой атлетикой и представляет свой факультет на студенческих соревнованиях в таких видах спорта, как лыжные гонки, баскетбол. Имеет награды за сдачу норм ГТО.
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За корону самой красивой девушки Бурятии боролись 28 участниц
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