Впервые титул «Краса Бурятии 2018» получили сразу две девушки









Алина Матвиевская - студентка БГУ. Девушка также волонтёр общественной организации «Милосердие». Кроме того, она занимается лёгкой атлетикой и представляет свой факультет на студенческих соревнованиях в таких видах спорта, как лыжные гонки, баскетбол. Имеет награды за сдачу норм ГТО.







