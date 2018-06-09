В Бурятию прибыл перерожденец регента Далай ламы IV

В течение пяти дней Кунделинг Тацак Джедун Ринпоче дарует в Бурятии учения
8 июня в своей резиденции в Иволгинском дацане Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев принял прибывшего в Бурятию с официальным визитом досточтимого Кунделинг Тацак Джедун Ринпоче. Последний является перерожденцем регента (временного правителя государства, осуществляющего верховную власть вместо монарха – прим. ред.) Далай ламы IV.
Кунделинг Ринпоче поздравил глава буддистов России с недавним решением сугунды (буддийского собора) о продлении пребывания его в должности. Он также выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество между Гоман дацаном и Буддийской традиционной Сангхой России.
Кунделинг Ринпоче вспомнил, что в своих предыдущих перерождениях он имел тесную духовную связь с монгольскими народами, и нынешний визит продолжает эту традицию.
Глава буддистов России рассказал, что великий учитель XII Пандито Хамбо лама Даши Доржи Этигэлов оставил информацию о своих предыдущих 11 перерождениях, пять из которых приходились на Тибет. Хамбо лама перечислил все тибетские перерождения Этигэлова и обратился с просьбой к Кунделинг Ринпоче помочь найти биографии этих учителей.
После обеда Хамбо лама, Кунделинг Ринпоче вместе с сопровождающими их ламами посетили дворец XII иерарха российского буддизма Пандито Хамбо ламы Этигэлова и поклонились учителю.
С 8 по 12 июня в течение пяти дней Кунделинг Тацак Ринпоче дарует в Бурятии учения, а также проведёт ритуалы и посвящения, сообщает пресс-служба Сангхи.
Вход на все учения свободный.
Расписание учений:
- 8 июня, пятница, буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева, Иволгинский дацан:
- 14:00 – 15:00 - «Символ веры» – учение по тексту принятия прибежища;
- 15:00 – 17:00 - Дженан пяти образов Будды мудрости Манзушри (1) Праджнячакра Сита Манзушри, 2) Пурнаматистотра Садханакиртита Манзушри, 3) Манзушри Арапачана, 4) Вадисимха Манзушри, 5) Сита Манзушри - традиции Кашмирского Панчена);
- 9 июня, суббота, физкультурно-спортивный комплекс, город Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2:
- 14:00 – 17:00 - «Восемь строф для тренировки ума» по книге Ланри Танба; Дженан богини Васудхары (Норжунмы) – покровительницы благосостояния;
- 10 июня, воскресенье, Согчен дуган Кижингинского дацана «Даши Лхунболин»:
- 14:00 – 18:00 - Ван Ваджрабхайравы тринадцати божеств (Лхаджусум);
- 11 июня, понедельник, Согчен дуган Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг»:
- 12:00 – 17:00 - Ван тысячерукого Авалокитешвары (Арья Балы).
В Бурятию прибыл перерожденец регента Далай ламы IV
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