Для детей сотрудников УФСИН в Бурятии устроили праздник

Для них устроили конкурсы, игры и подарили игрушки



Для детей сотрудников и работников лечебного исправительного учреждения № 5 провели праздник, в котором приняло участие 24 ребёнка.



Ребята соревновались в эстафетах и спортивных состязаниях, а также участвовали в интеллектуальных и творческих конкурсах. Самые маленькие были заняты подвижными играми.



- Все без исключения получили заряд энергии и позитива. После мероприятия ребятам подарили игрушки и сладкие призы, - сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

