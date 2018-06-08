Для них устроили конкурсы, игры и подарили игрушки
Для детей сотрудников и работников лечебного исправительного учреждения № 5 провели праздник, в котором приняло участие 24 ребёнка.
Ребята соревновались в эстафетах и спортивных состязаниях, а также участвовали в интеллектуальных и творческих конкурсах. Самые маленькие были заняты подвижными играми.
- Все без исключения получили заряд энергии и позитива. После мероприятия ребятам подарили игрушки и сладкие призы, - сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
Для детей сотрудников УФСИН в Бурятии устроили праздник
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