В Улан-Удэ представят «Современное искусство Бурятии»

На выставке будет представлено более 150 работ мастеров республики
14 июня в Художественном музее имени Сампилова откроется юбилейная выставка «Современное искусство Бурятии», посвящённая 85-летию Союза художников республики.
Бурятский Союз художников был создан в августе 1933 года. Сегодня он объединяет более 80 художников-профессионалов с высшим и средним специальным образованием, которые работают в техниках станковой и монументально-декоративной живописи, скульптуры, графики, прикладного искусства (гобелен, батик, керамика).
- Художники Бурятии прошли через все испытания ХХ века и внесли свой вклад в современное искусство на новом этапе. Фундаментом творчества художников остаётся классическая русская и мировая школа. Она не противоречит условной декоративности и статики одних, экспрессивности цвета - других, идеопластике - третьих. Смыслообразующее ядро культуры определяет общий круг тем и художественных приёмов, в которых тесно переплетены традиционные этнические и универсальные ценности, - говорят организаторы выставки.
Современность и традиции переплетаются у художников Бурятии на всех этапах становления профессионального искусства. Их привлекает тема традиционных праздников, фольклорноэпическая тема, традиционный быт и современность. В пейзажном жанре можно ощутить влияние классической русской и мировой живописи, вместе с тем в них прослеживается тенденция к эпическому образу. Величественная и суровая красота Байкала и Саянских гор привлекает художников всех времён. Традиции бурятского народа особенно сохранились в декоративноприкладном творчестве: ювелирном искусстве, деревянной и бронзовой скульптуре, гобеленном ткачестве конского волоса.
На выставке будут представлены основные виды изобразительного искусства Бурятии: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, всего более 150 работ. Во время работы выставки планируется проведение круглого стола, лекций, мастер-классов с участием ведущих художников и специалистов по изобразительному искусству.
Выставка будет работать с 14 июня по 15 июля, сообщили в Национальном музее Бурятии.
В Улан-Удэ представят «Современное искусство Бурятии»
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