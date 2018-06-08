ВЦИОМ: В победу сборной России на ЧМ-2018 верят 11%

В успех российской сборной женщины верят больше, чем мужчины



Каждый десятый участник опроса ВЦИОМ (11%) верит в возможность победы сборной России на ЧМ-2018. По 12% называют потенциальными победителями команды Бразилии и Германии, сообщает «Коммерсант».



В успех российской сборной женщины верят больше (15%), чем мужчины (7%). В материалах опроса отмечается, что перспективы команды оцениваются «со сдержанным оптимизмом»: 20% рассчитывают на выход в 1/8 финала чемпионата, 14% верят в выход в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал. 19% респондентов не верят в выход российской сборной из группы.



Болеть участники опроса намерены за национальную сборную (79%). Помимо неё, россиянам симпатичны Германия (15%), Бразилия (15%) и Испания (9%). Самый популярный российский футболист — вратарь Игорь Акинфеев (7%), иностранный — португалец Криштиану Роналду (15%).



Трансляций ЧМ-2018 ждёт половина россиян (52%), из них 20% собираются смотреть практически все игры, а 32% — матчи российской сборной. Постоянными футбольными болельщиками себя назвали только 7% респондентов, 36% смотрят футбол от случая к случаю, а 57% к нему равнодушны.



Апрельский опрос фонда «Общественное мнение» показал, что в победу национальной сборной верят лишь 4% россиян.



ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. 14 июня российская команда откроет первенство матчем в «Лужниках» против сборной Саудовской Аравии.

