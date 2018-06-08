В Бурятии пройдёт фестиваль «Твороговский топор»

Организаторы обещают конкурсы и развлечения



24 июня в Твороговском поселении Кабанского района состоится фестиваль-праздник «Твороговский топор».



Целью фестиваля является сохранение российской культурной самобытности, популяризация историко-культурных традиций села, организация активного досуга молодёжи.



Зрителей ожидает народный сельский праздник, конкурсы и другие развлечения.



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