08 Июня

07 Июня

Популярное

В Бурятии пройдёт фестиваль «Твороговский топор»

Общество, 
Организаторы обещают конкурсы и развлечения

24 июня в Твороговском поселении Кабанского района состоится фестиваль-праздник «Твороговский топор».

Целью фестиваля является сохранение российской культурной самобытности, популяризация историко-культурных традиций села, организация активного досуга молодёжи.

Зрителей ожидает народный сельский праздник, конкурсы и другие развлечения. 
фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ВЦИОМ: В победу сборной России на ЧМ-2018 верят 11%
ВЦИОМ: В победу сборной России на ЧМ-2018 верят 11%
Общество, 08.06.2018
В успех российской сборной женщины верят больше, чем мужчины
В Бурятии пройдёт фестиваль «Твороговский топор»
Общество, 08.06.2018
Организаторы обещают конкурсы и развлечения
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии «Молодые таланты»
Общество, 08.06.2018
Победили в городском конкурсе 15 человек
Выставка мастера японской живописи открылась в Улан-Удэ
Выставка мастера японской живописи открылась в Улан-Удэ
Общество, 08.06.2018
Здесь представлено 40 работ художника
В Бурятии школьников призвали носить световозвращатели
Общество, 08.06.2018
Автоинспекторы напомнили о мерах безопасности на дороге
В Улан-Удэ ансамбль «Булжамуур» показал новые постановки
Общество, 08.06.2018
Ансамбль представил программу «Мы дети твои, Бурятия!»
В Кабанском районе Бурятии проверяют качество дорожных работ
В Кабанском районе Бурятии проверяют качество дорожных работ
Общество, 08.06.2018
Автоинспекторы проверят исполнение организациями дорожных работ
Пройдёт юбилей Железнодорожного района Улан-Удэ
Общество, 08.06.2018
На праздновании юбилея пройдут различные конкурсы, фестивали и световое лазерное шоу
Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей
Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей
Общество, 08.06.2018
Ошибка настроек конфиденциальности существовала в период с 18 по 27 мая
Приёмные семьи посетили концерт ансамбля «Булжамуур»
Общество, 08.06.2018
Большое представление было посвящено 95-летию республики
В Улан-Удэ выбрали лучшего водителя трамвая
В Улан-Удэ выбрали лучшего водителя трамвая
Общество, 08.06.2018
Победила в состязании Ирина Месяцева, работающая водителем трамвая седьмой год
В Улан-Удэ проходит конференция врачей
В Улан-Удэ проходит конференция врачей
Общество, 08.06.2018
На форум приехали медики со всех районов республики
  
В парке Улан-Удэ пройдёт спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи»
В парке Улан-Удэ пройдёт спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи»
Общество, 08.06.2018
В постановке примут участие актёры всех театров столицы Бурятии
Жительница Бурятии поблагодарила полицейского за «полный порядок»
Жительница Бурятии поблагодарила полицейского за «полный порядок»
Общество, 08.06.2018
Свои слова благодарности женщина написала в письме

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^