Здесь представлено 40 работ художника
В Художественном музее имени Сампилова открылась персональная выставка Ирины Левашевой под названием «Красота японской туши». Выставка проходит в рамках Года Японии в России.
На экспозиции представлены 40 работ, выполненных в технике суйбокуга.
Японская живопись суйбокуга - это живопись тушью и водой, искусство штрихов и линий, передающее характер и эмоциональное состояние художника.
Ирина Левашева - профессиональный художник-реставратор, работает в отделе научной реставрации в Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, является мастером японской монохромной живописи. Состоит в Японском союзе художников, где 4 года подряд завоевывала дипломы различных организаций. Мастер является участником более 50 выставочных проектов, 13 из которых - персональные выставки художника в Москве, регионах России и Японии. Творческие работы автора находятся в музеях России (208 работ), частных коллекциях, фондах за рубежом (Японии, США, Англии, Германии, Австрии, Египте).
Художник в первый раз приехала в Бурятию, где впервые открылась выставка её произведений.
Организаторы приглашают всех познакомиться с «Красотой японской туши» в Художественном музее имени Сампилова. На выставке организована и продажа авторских картин.
Экспозиция будет работать до конца месяца, сообщили в Национальном музее Бурятии.
Выставка мастера японской живописи открылась в Улан-Удэ
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