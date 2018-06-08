В Улан-Удэ ансамбль «Булжамуур» показал новые постановки

Ансамбль представил программу «Мы дети твои, Бурятия!»



7 июня в Русском драматическом театре состоялся концерт детского ансамбля «Булжамуур». Каждая хореографическая постановка повествовала о традициях, культуре, мировоззрении народов Бурятии.



Юные артисты порадовали танцевальными номерами и новыми постановками. Состоялись премьеры танцев «Жемчужинки», «Танец с кумаланами», «Лошадки», танец «Чайки».



С сольными номерами выступили участники «Саран туяа» Алтана Булдаева, Эрдэм Батров, Эринжит Батрова и Дари Бадмаева, победительница конкурса «Баатар. Дангина».



В этом году 3 воспитанницы ансамбля окончили обучение народным танцам в образцовом ансамбле народного танца «Булжамуур». Директор Республиканского центра народного творчества вручила им соответствующие сертификаты.



Завершился концерт композицией в исполнении ансамбля «Булжамуур» и звёзд эстрады Сэсэг Аюшеевой и Тимура Болотова.



Творческий сезон успешно завершен, юные артисты уходят на каникулы, сообщает министерство культуры республики.

