В Кабанском районе Бурятии проверяют качество дорожных работ

Автоинспекторы проверят исполнение организациями дорожных работ



Сегодня в Кабанском районе Бурятии были проведены рейды в рамках профилактического мероприятия «Дорожные работы». Действия направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий в местах ремонтных работ на дорогах, а также повышение уровня защищённости участников дорожного движения.



Автоинспекторы проверят исполнение организациями, ответственными за производство дорожных работ, правил и стандартов, действующих в данной сфере. В случае выявления нарушений должностные лица будут оштрафованы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 300 тысяч рублей.



Госавтоинспекция напоминает, что перед началом проведения работ на проезжей части необходимо установить соответствующие дорожные знаки. Место производства работ должно быть огорожено направляющими устройствами, а при необходимости – применяться регулирование дорожного движения при помощи светофора или регулировщика, сообщает МВД по Бурятии.

