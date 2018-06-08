Автоинспекторы проверят исполнение организациями дорожных работ
Сегодня в Кабанском районе Бурятии были проведены рейды в рамках профилактического мероприятия «Дорожные работы». Действия направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий в местах ремонтных работ на дорогах, а также повышение уровня защищённости участников дорожного движения.
Автоинспекторы проверят исполнение организациями, ответственными за производство дорожных работ, правил и стандартов, действующих в данной сфере. В случае выявления нарушений должностные лица будут оштрафованы в размере от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 300 тысяч рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что перед началом проведения работ на проезжей части необходимо установить соответствующие дорожные знаки. Место производства работ должно быть огорожено направляющими устройствами, а при необходимости – применяться регулирование дорожного движения при помощи светофора или регулировщика, сообщает МВД по Бурятии.
В Кабанском районе Бурятии проверяют качество дорожных работ
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