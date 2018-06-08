Пройдёт юбилей Железнодорожного района Улан-Удэ



Железнодорожный район Улан-Удэ в этом году отмечает свое 80-летие. Юбилей района совпадает с 80-летием Дворца культуры ЛВРЗ и 95-летием республики.



К этим событиям приурочено проведение праздничных мероприятий 9 июня на площадке Городского культурного центра (ДК ЛВРЗ).



Для взрослых и детей с 15:00 развернётся анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка». Ведущие торговые предприятия города представят на ней свою лучшую продукцию. Жители посетят чайную лавку купца Голдобина, ретро-фотоателье.



Для детей состоятся фестиваль национальных игр и IV-й районный фестиваль детского творчества «Радуга дружбы».



В рамках же фестиваля национальных игр в 16:00 ребята смогут принять участие в русской народной игре «Городки», украинской игре «Коса-Коса», национальной борьбе и многих других соревнованиях, а также завоевать сладкие призы.



С 16:30 часов начнётся фестиваль «Радуга дружбы». В фестивале примут участие художественные коллективы детских садов и культурно-досуговых учреждений района. Детские коллективы и солисты представят зрителям песни и танцы народов Бурятии.



Здесь состоится и награждение победителей и участников конкурса детского рисунка «Мой район - юбиляр».



С 18:00 до 22:00 часов пройдёт концерт ведущих творческих коллективов, артистов, а также молодёжная развлекательная программа.



В 22:00 начнётся световое лазерное шоу.



Всех жителей Улан-Удэ и гостей столицы приглашают на праздничные мероприятия, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

