Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей



Ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн пользователей оказались открыты неограниченному кругу пользователей. В сообщении компании отмечается, что к настоящему моменту ошибка уже исправлена.



Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей. Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если ранее они ограничивали видимость публикации, открывая её только для друзей.



Как пояснил глава отделения безопасности Facebook Эрин Иган, ошибка возникла в ходе тестирования новых функций публикаций в соцсети. В Facebook система по умолчанию принимает значения настроек конфиденциальности такими, какими их в последний раз установил пользователь. Когда специалисты Facebook тестировали новые возможности по публикации фото в публичном доступе, программная ошибка привела к тому, что все новые публикации пользователей оказались открытыми. Эрин Иган заверил, что эта проблема уже решена, настройки доступа у пользователей возвращены в то состояние, в котором находилась до тестирования. Ошибка настроек конфиденциальности существовала в период с 18 по 27 мая, сообщает РБК.

