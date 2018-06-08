В Бурятии школьников призвали носить световозвращатели



В Джидинском районе в одной из школ автоинспекторы организовали урок дорожной безопасности. С наступлением каникул и открытием летних площадок сотрудники ГИБДД неоднократно проводят обучающие уроки.



Темой занятий стали правила безопасного поведения на дороге и польза ношения световозвращающих элементов. Сотрудники напомнили, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут возникнуть на дороге и как избежать аварийных ситуаций.



Особое внимание автоинспекторы уделили теме безопасности юных велосипедистов. Школьникам напомнили о правах и обязанностях любителей велосипедной езды и призвали размещать на велосипедах световозвращающие аксессуары. В свою очередь, школьники пообещали быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, сообщает МВД по республике.

