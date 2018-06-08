В Улан-Удэ проходит конференция врачей

На форум приехали медики со всех районов республики
8 июня в Улан-Удэ проходит конференция «Вопросы оказания противотуберкулёзной помощи детям». Она посвящена 75-летию детского санатория «Солнышко».
Фтизиатры, педиатры, инфекционисты, врачи-рентгенологи со всей республики обсудят актуальные проблемы диагностики и лечения туберкулёза у детей и подростков.
Конференция стартовала в 9 часов в конференц-зале Детской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
На форум приехали медики со всех районов республики
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