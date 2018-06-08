Жительница Бурятии поблагодарила полицейского за «полный порядок»

Свои слова благодарности женщина написала в письме
В отдел МВД России по Тарбагатайскому району пришло письмо от Людмилы Котомановой, жительницы села Вознесеновка. В нём пенсионерка выразила благодарность участковому Алексею Дондупову. По словам женщины, после его работы в населённом пункте царят «полный порядок и спокойствие», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- В любое время дня и ночи Алексей Доржиевич несёт свою службу по охране общественного порядка. Рискуя своим здоровьем и жизнью, выполняет служебные обязанности… Проводит рейды, интересуется обстановкой, проблемами, беспокоящими граждан. Мне кажется, быть в тесном контакте с жителями своего участка – вот одна из главных задач участкового, - пишет пенсионерка.
Около двух лет назад благодаря участковому уполномоченному в Вознесеновке была пресечена незаконная продажа спиртосодержащей продукции.
Как отмечают в ведомстве, в органах внутренних дел Алексей служит с 2008 года. Около пяти лет – в должности участкового уполномоченного. Считает главным - добросовестно выполнять свою работу. Полицейскому 32 года, женат, есть семилетняя дочка.
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Общество, Фото:
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