Мероприятие проводится уже 10 лет
В Иркутске прошёл концерт для беременных «Улыбнись, малыш!». В зале областной филармонии собрались около 300 будущих мам, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
- Губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Максима Качалова исполнил музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова, текст повести читала музыковед Марина Токарская, - уточняют в мэрии.
По словам организаторов, мероприятие проводится с 2008 года. А билеты на концерт распространяются бесплатно через женские консультации.
Концерт «Улыбнись, малыш!» собрал 300 беременных иркутянок
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