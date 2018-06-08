Концерт «Улыбнись, малыш!» собрал 300 беременных иркутянок

Мероприятие проводится уже 10 лет



В Иркутске прошёл концерт для беременных «Улыбнись, малыш!». В зале областной филармонии собрались около 300 будущих мам, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



- Губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Максима Качалова исполнил музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова, текст повести читала музыковед Марина Токарская, - уточняют в мэрии.



По словам организаторов, мероприятие проводится с 2008 года. А билеты на концерт распространяются бесплатно через женские консультации.

