08 Июня

07 Июня

Популярное

В Улан-Удэ пройдут сплавы по реке для подростков

Общество, 
В первом в этом году сплаве на катамаранах примут участие 15 детей 

Уже традиционно Республиканским центром молодёжного туризма «Байкал» реализуется проект «Моя жизнь - наше будущее». В ходе акции проходят сплавы на спортивных катамаранах для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Данный проект позволяет задействовать туристическую молодёжь и подростков, состоящих на разных видах учёта, обучить и привлечь последних к организации мероприятий, что позволит им общаться не в группе социального риска, а с социально-успешными старшими товарищами, ровесниками. Ребята смогут обрести навыки командной работы, работы с туристическим оборудованием, ориентирования на местности; освоить основы пешеходного, горного, водного туризма. 
 
8 июня состоится первый в этом году сплав, в котором примут участие 15 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.  
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военный вертолёт мониторит лесные пожары в Бурятии
Военный вертолёт мониторит лесные пожары в Бурятии
Общество, 08.06.2018
На первом же полёте был обнаружен один очаг задымления
В Бурятии назвали самых быстрых и ловких пожарных
В Бурятии назвали самых быстрых и ловких пожарных
Общество, 08.06.2018
В Улан-Удэ прошли Республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок  ветерана пожарной охраны Бориса Дарагана
В Бурятии собирают деньги на строительство КСК в Еравне
В Бурятии собирают деньги на строительство КСК в Еравне
Общество, 08.06.2018
На первый этап строительства культурно-спортивного комплекса требуется полмиллиона
Путешественница в одиночку доехала на машине от Смоленска до Байкала
Путешественница в одиночку доехала на машине от Смоленска до Байкала
Общество, 08.06.2018
Больше всего девушку впечатлил остров Ольхон (видео)
В двух районах Бурятии ожидается 5 класс пожарной опасности
Общество, 08.06.2018
Спасатели призывают жителей не пренебрегать требованиями пожарной безопасности
Сибиряк предложил чиновнице прожить на 10 тысяч в месяц
Сибиряк предложил чиновнице прожить на 10 тысяч в месяц
Общество, 08.06.2018
Глава департамента образования в Омске заявила, что этих денег может хватить до получки
Движение «Серебряные волонтёры» создано в Бурятии
Движение «Серебряные волонтёры» создано в Бурятии
Общество, 08.06.2018
Пока в него вошли четыре района республики
Улан-удэнцы признаются в любви на огромных билбордах
Улан-удэнцы признаются в любви на огромных билбордах
Общество, 08.06.2018
В столице набирают популярность поздравления на рекламных щитах
В библиотеке Бурятии прошла акция против СПИДа
В библиотеке Бурятии прошла акция против СПИДа
Общество, 08.06.2018
В рамках мероприятия участникам рассказали о СПИДе, заражении им и способах профилактики
  
В Улан-Удэ изменится движение трамваев
В Улан-Удэ изменится движение трамваев
Общество, 08.06.2018
Движение трамваев по маршруту № 5 будет отменено полностью
Борица из Бурятии выиграла первенство Европы
Борица из Бурятии выиграла первенство Европы
Общество, 08.06.2018
Нина Менкенова стала сильнейшей среди европейских бориц
В Улан-Удэ убирают металлические гаражи
В Улан-Удэ убирают металлические гаражи
Общество, 08.06.2018
Все гаражи, расположенные ближе 10 метров от энергообъектов, подлежат уборке
Для детей в Бурятии провели спартакиаду
Для детей в Бурятии провели спартакиаду
Общество, 08.06.2018
Ребята показали хорошие спортивные результаты
В Забайкалье отстранили от работы помощника машиниста
Общество, 08.06.2018
Мужчина был лишён судом права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
Фестиваль водных фонариков в Улан-Удэ получил предупреждение
Фестиваль водных фонариков в Улан-Удэ получил предупреждение
Общество, 08.06.2018
Фестиваль создавал угрозу загрязнения Уды и Байкала

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^