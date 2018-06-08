В Улан-Удэ пройдут сплавы по реке для подростков



Уже традиционно Республиканским центром молодёжного туризма «Байкал» реализуется проект «Моя жизнь - наше будущее». В ходе акции проходят сплавы на спортивных катамаранах для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Данный проект позволяет задействовать туристическую молодёжь и подростков, состоящих на разных видах учёта, обучить и привлечь последних к организации мероприятий, что позволит им общаться не в группе социального риска, а с социально-успешными старшими товарищами, ровесниками. Ребята смогут обрести навыки командной работы, работы с туристическим оборудованием, ориентирования на местности; освоить основы пешеходного, горного, водного туризма.



8 июня состоится первый в этом году сплав, в котором примут участие 15 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

