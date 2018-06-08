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В Забайкалье отстранили от работы помощника машиниста

Общество, 
Мужчина был лишён судом права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами

Борзинская транспортная прокуратура в ходе проверки в Эксплуатационном локомотивном депо Борзя ОАО «РЖД» установила, что один из помощников машиниста электровоза в прошлои году был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ему назначили обязательные работы и на 1 год и 8 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

- Поскольку профессия «помощник машиниста электровоза» включена в перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами, лишение его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, распространяется и на управление электровозом, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокурор обратился в Борзинский городской суд с иском об отстранении данного помощника машиниста от должности. Эксплуатационное локомотивное депо Борзя добровольно удовлетворило требования прокуратуры и перевело работника на другую работу, не связанную с управлением транспортными средствами.
 
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