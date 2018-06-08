Улан-удэнка отсудила почти 200 тысяч за потоп в квартире

У соседей сверху потёк радиатор отопления
Жительница Улан-Удэ подала иск в Советский районный суд к соседке сверху. Она требовала возмещения ущерба, причинённого затоплением её квартиры - стоимость восстановительного ремонта, повреждённого имущества, отчёта об оценке и сумму государственной пошлины.
В октябре прошлого года жильё женщины затопили из квартиры этажом выше. В соответствии с актом обследования, проведённого работниками ООО «РОС», основной причиной явился свищ в радиаторе отопления в зале ответчицы.
- Таким образом, вред имуществу истца был причинён вследствие ненадлежащего содержания ответчиком, собственником квартиры, сантехнического оборудования квартиры, - пришёл к выводу суд.
По заключению специалистов ООО «Регион-Эксперт» рыночная стоимость восстановительного ремонта и повреждённого имущества составила в общем 181 тысячу рублей.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. С ответчика также взысканы госпошлина и расходы на оплату услуг оценщика в размере 12,5 тысячи рублей. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
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Общество, Фото:
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