В Улан-Удэ прошёл вечер Намжила Нимбуева

Участникам показали художественные номера
6 июня в ТРЦ «Пионер» прошёл литературно-музыкальный вечер «Перо и мысли», посвящённый юбилею поэта Намжила Нимбуева и дню русского языка.
В этот вечер представили постановку балета «Намжил», в исполнении солистов Бурятского государственного театра оперы и балета Маргариты Эрдыниевой и Рустама Рахимзянова, с хореографией Петра Базарона. Также на сцене прозвучали стихи поэта в исполнении студентов.
Дополнили вечер музыкальные номера от Константина Осодоева, актёра Молодёжного художественного театра, и вокально-эстрадной студии «Поющие сердца».
Также прошла литературная викторина, в ходе которой были вручены призы – книги и пригласительные билеты в кино. Самые активные участники викторины получили сертификаты на услуги Национальной библиотеки.
Кульминацией литературно-музыкального вечера стала постановка «Намжил». Завершила вечер сестра поэта Любовь Нимбуева, которая поблагодарила выступающих за вечер и подарила участникам книги из личной семейной коллекции поэта, сообщает министерство культуры республики.
Участникам показали художественные номера
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