В Бурятии провели танцевальный флешмоб «Загрязнение»



После школьных мероприятий состоялся деловой завтрак с выездом на Белые озёра, являющиеся охраняемым природным объектом, местом отдыха и обитания перелётных птиц на путях массовых сезонных миграций.



Обсуждались два важных вопроса: развитие туристического кластера Джидинского района через бизнес и образовательные проекты местного поселения Белоозёрское, а также присоединение Белоозёрской школы к глобальному международному проекту – Программе ассоциированных школ, членов ЮНЕСКО.



По итогам проведённых мероприятий было в целом одобрено решение об участии школы в международном проекте. Всем участникам делового завтрака было поручено оформить свои идеи и пожелания в виде предложений.



В этом году субботники прошли под девизом: «Победим пластиковое загрязнение - если не можешь использовать повторно - откажись!», сообщает минобраз республики.



Ребята собрали пластиковые бутылки и приняли участие в танцевальном флешмобе «Загрязнение». Взрослые совместно с лидерами ученического самоуправления провели экскурсию по школьному музею, рассказали об экологической и научно-образовательной деятельности школы.