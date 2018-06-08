В Бурятии по итогам ярмарки трудоустроен 81 подросток

Ребята будут трудиться летом на каникулах
В период временного трудоустройства подростки получают не только материальное вознаграждение, но и учатся ответственному отношению к делу. При этом занятость несовершеннолетних является профилактикой безнадзорности, преступности и наркомании.
28, 29, 30, 31 мая на базе Центра занятости населения Кяхтинского района проведены ярмарки вакансий для несовершеннолетних жителей в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятия были организованы для их временного трудоустройства.
В акциях приняли участие школы города и сельских поселений. Они представили 81 вакансию. И по итогам ярмарок был трудоустроен 81 подросток. Дети уже начали работать на пришкольных участках.
Со всеми ребятами заключены срочные трудовые договора, также им будут выданы трудовые книжки, в которых сделана запись о приёме на работу, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения республики.
Ребята будут трудиться летом на каникулах
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