В Улан-Удэ появились новые места для шашлыков

Ранее подобные места были оборудованы на островах Комсомольском и Богородском
Для отдыха населения на природе в Улан-Удэ оборудованы дополнительные места на поляне - напротив загородного центра отдыха «Оранж Хаус» в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Здесь есть кострище для шашлыков с выложенными вокруг камнями, деревянные лавочки. Таких мангальных зон на поляне семь, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
С 16 апреля в лесах постановлением правительства республики введён особый противопожарный режим. В связи с этим введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Категорически запрещается разжигание костров. Штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности составляет до 5 тысяч рублей.
Граждан попросили соблюдать меры пожарной безопасности, а при обнаружении очагов возгорания незамедлительно сообщать в ближайшее лесничество или по телефону: (83012) 21-29-72, (83012) 20-44-44.
Ребята будут трудиться летом на каникулах
Ребятишки побывали и в Этнографическом музее народов Забайкалья
В Иркутске пройдут торжественные мероприятия в честь празднования 55-летия Академгородка
Особый противопожарный режим в соседнем регионе будет действовать ещё неделю
Проект «Серебряный десант» набирает обороты
Полицейский разыскал родителей ребёнка
Полицейские Братска наградили отважного школьника, принявшего активное участие в спасении терпящего бедствие рыбака
Из-за этого мужчина не смог устроиться на работу
В Бурятии на 400 владельцев сертификатов электронной подписи стало больше
Жительница Улан-Удэ во второй раз привлечена к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей
Директора оштрафовали на 15 тысяч рублей
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 8 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром местами туман
Сегодня в рамках празднования 300-летия со дня образования российской полиции состоялась презентация книги подполковника милиции в отставке Сергея Яманова «Угол встреливания в стремнину жизни»
В Хабаровском крае сегодня стартует реанимированный конкурс-фестиваль «Кухня без границ». Откроет кулинарный «забег» бурятская кулинария
Впервые в форуме «Байкал» примут участие известные блогеры