В Улан-Удэ появились новые места для шашлыков



Для отдыха населения на природе в Улан-Удэ оборудованы дополнительные места на поляне - напротив загородного центра отдыха «Оранж Хаус» в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Здесь есть кострище для шашлыков с выложенными вокруг камнями, деревянные лавочки. Таких мангальных зон на поляне семь, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.







Как сообщал «Байкал-Daily», в мае специально были Как сообщал «Байкал-Daily», в мае специально были оборудованы места отдыха на островах Комсомольском и Богородском.



С 16 апреля в лесах постановлением правительства республики введён особый противопожарный режим. В связи с этим введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Категорически запрещается разжигание костров. Штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности составляет до 5 тысяч рублей.



Граждан попросили соблюдать меры пожарной безопасности, а при обнаружении очагов возгорания незамедлительно сообщать в ближайшее лесничество или по телефону: (83012) 21-29-72, (83012) 20-44-44.

