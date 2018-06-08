Жителю Бурятии незаконно не выдали военный билет

Из-за этого мужчина не смог устроиться на работу



По требованию прокурора нарушения прав гражданина, допущенные военным комиссариатом, устранены



28-летний житель Гусиноозёрска обратился в отдел военного комиссариата по месту жительства с заявлением о выдаче военного билета по достижению 27 лет.



Гусиноозёрская межрайонная прокуратура установила, что мужчина представил все необходимые справки, результаты медицинского освидетельствования, однако специалист военного комиссариата не передала документы в призывную комиссию для решения вопроса о выдаче военного билета.



- Военный билет не выдали, не смотря на наличие законных оснований для его получения. Бездействие военного комиссариата привело к тому, что гражданин не смог реализовать свое право на трудоустройство, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор внёс представление военному комиссару отдела военного комиссариата по городу Гусиноозёрск и Селенгинскому району. Нарушение устранено, военный билет выдан.

