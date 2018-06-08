В Улан-Удэ дважды осудили мать-«кукушку»

Жительница Улан-Удэ во второй раз привлечена к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей



Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработной платы осуждённой, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



На протяжении нескольких лет женщина не платила алименты в пользу дочерей-подростков. Пока мать не работала и вела асоциальный образ жизни, воспитанием детей занималась престарелая бабушка.



Судебные приставы неоднократно направляли нерадивую мать в центр занятости населения, но работать женщина не собиралась, предпочитая вести разгульный образ жизни.



– В связи с тем, что мать несовершеннолетних не принимала мер по уплате алиментов, женщина была привлечена к административной ответственности. Однако отработав 30 часов обязательных работ, правонарушительница должных выводов для себя не сделала и продолжила уклоняться от содержания детей, - комментирует Мария Козлова, начальник отдела дознания Управления ФССП России по Бурятии.



Безответственное поведение женщины было расценено как уголовно наказуемое деяние и в отношении матери было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.



В ведомстве напоминают: ни лишение родительских прав, ни привлечение к уголовной ответственности не освобождают отцов и матерей от уплаты алиментов.



Кроме того, быть трудоустроенным родителем крайне важно для самих должников, так как при отсутствии источников доходов, задолженность по алиментам рассчитывается исходя из средней заработной платы по стране, которая на сегодняшний день составляет свыше 40 тысяч рублей.

