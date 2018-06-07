В Бурятии водителей большегрузов призвали быть внимательнее



В Селенгинском районе сотрудники Госавтоинспекции встретились с водительским составом большегрузной техники и призвали к внимательности за рулём автомобиля.



Своё выступление автоинспекторы начали с информации об авариях на дорогах района и республики. Они рассказали об основных видах ДТП, их причинах и последствиях и разъяснили водителям меры административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



В заключении, автоинспекторы рекомендовали водителям провести беседы со своими детьми о правилах безопасного поведения на дороге.

