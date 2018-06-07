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В Бурятии водителей большегрузов призвали быть внимательнее

В Бурятии водителей большегрузов призвали быть внимательнее
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автоинспекторы отдельно уделили внимание началу летних каникул и попросили быть бдительными при появлении детей на дороге

В Селенгинском районе сотрудники Госавтоинспекции встретились с водительским составом большегрузной техники и призвали к внимательности за рулём автомобиля.

Своё выступление автоинспекторы начали с информации об авариях на дорогах района и республики. Они рассказали об основных видах ДТП, их причинах и последствиях и разъяснили водителям меры административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.

В заключении, автоинспекторы рекомендовали водителям провести беседы со своими детьми о правилах безопасного поведения на дороге.
 
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