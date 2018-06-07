Иркутским водителям напомнили о правилах на железной дороге

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дети раздавали рисунки, а стражи порядка рассказали о правилах пересечения опасного участка дороги



7 июня на железнодорожном переезде в посёлке Смоленщина Иркутского района сотрудники ГИБДД напоминали водителям о правилах безопасного переезда железнодорожных путей, соблюдения требований дорожных знаков, светофора, разметки и положения шлагбаума. Юные активисты вручали водителям рисунки воспитанников центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей и небольшие подарки для автолюбителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



- Основной причиной дорожно-транспортных происшествий при пересечении железной дороги являются нарушения водителями транспортных средств требований пункта 15.3 ПДД РФ, а именно - проезд при запрещающих сигналах светофора или иных средств оповещения, - уточняют в ведомстве.



По словам дорожных полицейских, железнодорожный переезд - один из сложных участков для участников дорожного движения, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения, от выполнения которых зависят жизни и здоровье людей.

