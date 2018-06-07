В Улан-Удэ приедет Владимир Спиваков

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России откроют юбилейный сезон Бурятской филармонии



Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова откроет 80-й концертный сезон Бурятской государственной филармонии. 4 и 5 сентября в 19:00, в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», на сцене Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ они дадут два концерта, сообщает пресс-служба бурятской государственной филармонии.



- Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности. За 15 лет коллектив представил множество неординарных программ, уникальных абонементов и концертных серий, осуществил ряд российских и мировых премьер. Подтверждая свой статус и имя, Национальный филармонический оркестр России (НФОР) даёт концерты и проводит фестивали не только в Москве, но и в различных регионах страны, прокладывая маршруты в её самые отдалённые уголки. Ежегодно он участвует в международном музыкальном фестивале Владимира Спивакова в Кольмаре (Франция), регулярно гастролирует в США, Западной Европе, Японии, в странах СНГ и Балтии, - уточняют организаторы.



Впервые Владимир Спиваков посетил Бурятию в 1985 году. Тогда он выступал в концертном зале музыкального училища. Во время своего второго приезда в Улан-Удэ в 2013 началось его сотрудничество Бурятской филармонией.



Подробная информация о концерте по телефонам 21-32-24, 210-555.