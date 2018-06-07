Ребятам понравились практические занятия
Сотрудники отдела специального назначения «Байкал» УФСИН России по республике Бурятия провели практические занятия с ребятами из подшефного спортивного военно-патриотического клуба «Корнет», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
- Ребята изучили всевозможные узлы, материальную часть снаряжения для штурмового альпинизма, принципы их работы и меры безопасности, а также опробовали на практике использование специальных спусковых устройств, - уточняют в ведомстве.
Как уверяют в ведомстве, занятия прошли на территории спецназа и вызвали у детей неподдельный интерес.
Спецназ Бурятии провёл занятия для детей
Общество, Фото:
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