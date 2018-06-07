Спецназ Бурятии провёл занятия для детей

Общество, Фото: УФСИН Бурятии

Ребятам понравились практические занятия



Сотрудники отдела специального назначения «Байкал» УФСИН России по республике Бурятия провели практические занятия с ребятами из подшефного спортивного военно-патриотического клуба «Корнет», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



- Ребята изучили всевозможные узлы, материальную часть снаряжения для штурмового альпинизма, принципы их работы и меры безопасности, а также опробовали на практике использование специальных спусковых устройств, - уточняют в ведомстве.



Как уверяют в ведомстве, занятия прошли на территории спецназа и вызвали у детей неподдельный интерес.

