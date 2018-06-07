Впервые в форуме «Байкал» примут участие известные блогеры
Министр по молодёжной политике в Иркутской области Александр Попов на пресс-конференции 7 июня заявил, что в форуме «Байкал» в 2018 году впервые примут участие известные блогеры со всей страны.
Попов отметил, что личности блогеров пока неизвестны организаторам.
- Росмолодежь в этом году направляет 25 блогеров со всей страны. Они будут принимать участие в нашем форуме, — пояснил министр.
По его информации, блогеры намерены посетить Забайкальский край, Бурятию, а затем приехать в Приангарье на форум. В настоящее время организаторы решают, что будут показывать участникам, чтобы они смогли «популяризировать увиденное на всю страну и планету», сообщает ircity.ru.
Росмолодёжь направит известных блогеров в Бурятию
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