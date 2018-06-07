Росмолодёжь направит известных блогеров в Бурятию

Впервые в форуме «Байкал» примут участие известные блогеры



Министр по молодёжной политике в Иркутской области Александр Попов на пресс-конференции 7 июня заявил, что в форуме «Байкал» в 2018 году впервые примут участие известные блогеры со всей страны.



Попов отметил, что личности блогеров пока неизвестны организаторам.



- Росмолодежь в этом году направляет 25 блогеров со всей страны. Они будут принимать участие в нашем форуме, — пояснил министр.



По его информации, блогеры намерены посетить Забайкальский край, Бурятию, а затем приехать в Приангарье на форум. В настоящее время организаторы решают, что будут показывать участникам, чтобы они смогли «популяризировать увиденное на всю страну и планету», сообщает ircity.ru.

