Министерство здравоохранения РФ запускает III всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: экспедиция», направленную на информирование по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию
Открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоится в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском, завершится она 7 ноября в Калининграде.
Маршрут акции проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе Забайкальский край, Бурятию, Иркутскую область.
Мобильные пункты тестирования проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию, сообщает medvestnik.ru.
- В 2017 году беспрецедентное за всю историю России число граждан прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию – около 34 миллионов человек. Это на 30% больше, чем пять лет назад. Призываю жителей нашей страны пройти тестирование и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания, – цитирует министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову пресс-служба Минздрава.
Всероссийская экспедиция «Тест на ВИЧ» проедет через Улан-Удэ
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