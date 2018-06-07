Всероссийская экспедиция «Тест на ВИЧ» проедет через Улан-Удэ

Министерство здравоохранения РФ запускает III всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: экспедиция», направленную на информирование по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию



Открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоится в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском, завершится она 7 ноября в Калининграде.



Маршрут акции проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции, в том числе Забайкальский край, Бурятию, Иркутскую область.



Мобильные пункты тестирования проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию, сообщает medvestnik.ru.



- В 2017 году беспрецедентное за всю историю России число граждан прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию – около 34 миллионов человек. Это на 30% больше, чем пять лет назад. Призываю жителей нашей страны пройти тестирование и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания, – цитирует министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову пресс-служба Минздрава.

