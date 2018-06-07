Поезда дальнего следования из Бурятии оснастят системами видеонаблюдения

В рамках обеспечения транспортной безопасности поезда дальнего следования оборудуются системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации, технологической связи, спутниковой связи и навигации
Об этом сообщил начальник Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» Дмитрий Жарий на прошедшем 5 июня брифинге, посвященному летним пассажирским перевозкам на ВСЖД в 2018 году.
По его словам оборудование состава поезда указанными системами позволяет осуществлять круглосуточный непрерывный контроль внутрипоездной обстановки с возможностью оперативной передачи информации на коммуникационный сервер Ситуационного центра АО "ФПК".
Он также отметил, что для перевозки пассажиров на ВСЖД сформировано 13 пар пассажирских поездов.
Этим летом добраться до курортов Черного моря пассажиры ВСЖД могут на одном из четырех поездов: «Иркутск-Анапа», «Иркутск-Адлер», «Северобайкальск-Анапа», «Северобайкальск-Адлер».
В связи с повышенным спросом на южные направления в период с 30 мая по 28 августа 2018 г. назначен новый поезд № 169/170 сообщением Чита — Анапа, в составе которого курсирует 4 прицепных вагона (2 купейных, 2 плацкартных) сообщением Улан-Удэ — Анапа.
К работе в летний период на ВСЖД был подготовлен 641 вагон поездов дальнего следования. В пассажирских перевозках в летний период дополнительно будет задействовано 700 проводников.
Для удобства пассажиров с 1 августа время прибытия и отправления на железнодорожных билетах будут указывать местное, в соответствии с часовыми поясами. Отметим, что сейчас на посадочных талонах фиксируется московское время, а рядом местное. Кроме того, в бланках билетов будет указано, на сколько часов местное время отличается от московского, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Еще одним нововведением станет запуск "Вагон знаний" для школьников, который планируют включить в состав дневного экспресса № 150/149 сообщением Иркутск — Улан-Удэ. Дети будут смотреть в окно, видеть Байкала, а для них одновременно будет проводиться урок по истории, географии этого края.
Соответствующие соглашения уже подписаны с министерствами образования Иркутской области и Бурятии.
Поезда дальнего следования из Бурятии оснастят системами видеонаблюдения
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