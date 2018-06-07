В Бурятии в праздники пенсии доставят досрочно



В День России, 12 июня, для почтовых отделений связи этот день объявлен выходным по всей республике. В этот день обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не будет проводиться.



В соответствии с производственным календарем в субботу, 9 июня, почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник, 11 июня, - по графику субботы.



В воскресенье, 10 июня, отделения почтовой связи по всей республике будут работать в соответствии с установленным графиком.



13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.



Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет проводиться досрочно, но не ранее чем за 3 дня до даты выплаты по графику по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, сообщает пресс-служба УФПС Бурятии, филиала ФГУП «Почта России».

