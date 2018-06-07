Главный тренер женской сборной России провёл семинар в Улан-Удэ

В физкультурно-спортивном зале «Сагаан Морин» прославленный тренер по вольной борьбе Юрий Шахмурадов поделился своим профессиональным опытом перед собравшимися тренерами республики



В рамках семинара Юрий Шахмурадов обсудил с тренерами Бурятии сложные вопросы работы, затронул темы основных направлений в развитии вольной борьбы, а также рассказал о методике работы в тренерской деятельности.



- Бурятия имеет сегодня довольно-таки хорошую платформу для развития вольной борьбы, - поделился своими впечатлениями главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Юрий Шахмурадов, - потому, что рядом с вашей республикой находится Монголия, Китай, недалеко - Япония. Так получилось, что в мировой борьбе начали доминировать представители азиатской школы. Очень сильно сейчас прогрессирует команда Китая, хорошие шансы на выступление в чемпионатах мира и Олимпийских играх имеет сборная Монголии. Именно поэтому сегодня мы основной упор делаем на то, чтобы вольная борьба была базовым видом спорта для Бурятии.



На мероприятии в полном составе присутствовала женская сборная России по вольной борьбе, которая провела целый тренировочный процесс.



- Сбор у нас уже практически заканчивается, 7го утром уже выезжаем в Улан-Батор. Сбор прошёл очень хорошо, травмированных нет практически. Так что, готовность у нас стопроцентная, - рассказал старший тренер сборной России, главный тренер Республики Бурятия по женской вольной борьбе Андрей Бузин.



Самой неожиданной новостью стало снятие с участия в «Mongol Оpen» Стальвиры Оршуш. Как говорит сама спортсменка, выступить на турнире ей мешает травма.



- Перед стартом чемпионата Европы получила микротравму, и мы решили повременить со стартами. В данный момент прохожу полное восстановление, - поделилась чемпионка Европы по вольной борьбе Стальвира Оршуш. - Ближайшие старты у меня будут промежуточные международные турниры перед Чемпионатом России. Что касается данного сбора, в целом он проходит замечательно. Я думаю, наша команда задумается о дальнейших планах подготовки к Олимпийским играм в Токио, ведь у нас схожие часовые пояса и, возможно, в Бурятии будут хорошие условия для подготовки к Олимпиаде.



Женская сборная России по вольной борьбе в составе 16 девушек с 25 мая по 7 июня проводит подготовительный сбор в Улан-Удэ перед международным турниром «Mongol Оpen», сообщает пресс-служба минспорта РБ.

