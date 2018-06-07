07 Июня

Время действовать — спрос на коммерческую недвижимость растёт!

06 Июня

Популярное

Главный тренер женской сборной России провёл семинар в Улан-Удэ

Общество, 
В физкультурно-спортивном зале «Сагаан Морин» прославленный тренер по вольной борьбе Юрий Шахмурадов поделился своим профессиональным опытом перед собравшимися тренерами республики

В рамках семинара Юрий Шахмурадов обсудил с тренерами Бурятии сложные вопросы работы, затронул темы основных направлений в развитии вольной борьбы, а также рассказал о методике работы в тренерской деятельности.

- Бурятия имеет сегодня довольно-таки хорошую платформу для развития вольной борьбы, - поделился своими впечатлениями главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Юрий Шахмурадов, - потому, что рядом с вашей республикой находится Монголия, Китай, недалеко - Япония. Так получилось, что в мировой борьбе начали доминировать представители азиатской школы. Очень сильно сейчас прогрессирует команда Китая, хорошие шансы на выступление в чемпионатах мира и Олимпийских играх имеет сборная Монголии. Именно поэтому сегодня мы основной упор делаем на то, чтобы вольная борьба была базовым видом спорта для Бурятии.

На мероприятии в полном составе присутствовала женская сборная России по вольной борьбе, которая провела целый тренировочный процесс.

- Сбор у нас уже практически заканчивается, 7го утром уже выезжаем в Улан-Батор. Сбор прошёл очень хорошо, травмированных нет практически. Так что, готовность у нас стопроцентная, - рассказал старший тренер сборной России, главный тренер Республики Бурятия по женской вольной борьбе Андрей Бузин.

Самой неожиданной новостью стало снятие с участия в «Mongol Оpen» Стальвиры Оршуш. Как говорит сама спортсменка, выступить на турнире ей мешает травма.

- Перед стартом чемпионата Европы получила микротравму, и мы решили повременить со стартами. В данный момент прохожу полное восстановление, - поделилась чемпионка Европы по вольной борьбе Стальвира Оршуш. - Ближайшие старты у меня будут промежуточные международные турниры перед Чемпионатом России. Что касается данного сбора, в целом он проходит замечательно. Я думаю, наша команда задумается о дальнейших планах подготовки к Олимпийским играм в Токио, ведь у нас схожие часовые пояса и, возможно, в Бурятии будут хорошие условия для подготовки к Олимпиаде.

Женская сборная России по вольной борьбе в составе 16 девушек с 25 мая по 7 июня проводит подготовительный сбор в Улан-Удэ перед международным турниром «Mongol Оpen», сообщает пресс-служба минспорта РБ.
спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут пожаловаться на загрязнение Байкала на «горячую линию»
Общество, 07.06.2018
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура открывает горячую линию для принятия звонков по охране озера Байкал, других водных объектов от загрязнения и незаконного использования
Главный тренер женской сборной России провёл семинар в Улан-Удэ
Общество, 07.06.2018
В физкультурно-спортивном зале «Сагаан Морин» прославленный тренер по вольной борьбе Юрий Шахмурадов поделился своим профессиональным опытом перед собравшимися тренерами республики
Пенсионеры из Бурятии выступили на российском чемпионате по компьютерному многоборью
Общество, 07.06.2018
В Пятигорске завершился финальный этап VIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Ведущие солисты Бурятии выступят в соседнем регионе
Общество, 07.06.2018
В музыкальном театре имени Загурского 29 июня состоится концерт ведущих солистов Бурятского театра оперы и балета — Михаила Пирогова, Мэргэна Санданова и Александра Хандажапова «Classic Night in Irkutsk»
В Иркутске отказались от фан-зон к ЧМ-2018 из-за закона о тишине
Общество, 07.06.2018
Администрация Иркутска после проведения общественных обсуждений отказалась от идеи организации фан-зоны для болельщиков чемпионата мира по футболу
Военные повара ВВО участвуют в «Армейском запасе-2018»
Общество, 07.06.2018
Военные повара и пекари Восточного военного округа вступили в борьбу за победу во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018», который стартовал в Саратовской области на базе Вольского военного института материального обеспечения
В Бурятии водителей большегрузов призвали быть внимательнее
В Бурятии водителей большегрузов призвали быть внимательнее
Общество, 07.06.2018
Автоинспекторы отдельно уделили внимание началу летних каникул и попросили быть бдительными при появлении детей на дороге
Иркутским водителям напомнили о правилах на железной дороге
Иркутским водителям напомнили о правилах на железной дороге
Общество, 07.06.2018
Дети раздавали рисунки, а стражи порядка рассказали о правилах пересечения опасного участка дороги
В Улан-Удэ приедет Владимир Спиваков
Общество, 07.06.2018
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России откроют юбилейный сезон Бурятской филармонии
Спецназ Бурятии провёл занятия для детей
Спецназ Бурятии провёл занятия для детей
Общество, 07.06.2018
Ребятам понравились практические занятия
Двое осуждённых ангарчан будут учиться дистанционно
Общество, 07.06.2018
О возможностях обучения рассказал представитель вуза
«Тактильную юрту» Бурятии показали в Москве
Общество, 07.06.2018
Проект из республики был представлен в Национальном музее в Москве
Забайкальский театр приедет на гастроли в Иркутск
Общество, 07.06.2018
Актёры покажут иркутянам 6 спектаклей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^