Военным Бурятии будут предоставлять питание по отпечаткам пальцев

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа свыше 110 столовых уже оборудованы электронной системой контроля управления доступом и заказом питания



До конца года запланировано подключение еще около 10 столовых к СКУДЗП, после чего оснащенность столовых округа данной системой составит 100 процентов.



Стоит отметить, что введение системы контроля питания позволило значительно оптимизировать расход продуктов и эффективно использовать бюджетные средства в ходе организации питания военнослужащих.



В состав системы входят информационные терминалы с биометрическими датчиками, которые считывают информацию по отпечаткам пальцев военнослужащих, сервер обработки данных, принтеры для распечатывания информации исполнителю услуг и сотрудникам продовольственной службы воинской части о количестве питающихся на каждый прием пищи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



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