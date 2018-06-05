В соединениях и воинских частях Восточного военного округа свыше 110 столовых уже оборудованы электронной системой контроля управления доступом и заказом питания
До конца года запланировано подключение еще около 10 столовых к СКУДЗП, после чего оснащенность столовых округа данной системой составит 100 процентов.
Стоит отметить, что введение системы контроля питания позволило значительно оптимизировать расход продуктов и эффективно использовать бюджетные средства в ходе организации питания военнослужащих.
В состав системы входят информационные терминалы с биометрическими датчиками, которые считывают информацию по отпечаткам пальцев военнослужащих, сервер обработки данных, принтеры для распечатывания информации исполнителю услуг и сотрудникам продовольственной службы воинской части о количестве питающихся на каждый прием пищи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военным Бурятии будут предоставлять питание по отпечаткам пальцев
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