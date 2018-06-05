Борцы и КВН-щики Бурятии снялись в футбольном ролике



КВН-щики Бурятии создали ролик, посвящённый турниру «Кожаный мяч. Кубок Coca-Cola». В коротком клипе снялись известные борцы республики – Александр Богомоев, Евгений Жербаев – и ребята из команды КВН «Хара Морин».



Видео начинается с того, что дети играют в футбол, и мяч укатывается к молодому человеку, стоящему рядом – на спортивной площадке. Парнем оказывается борец Александр Богомоев, спортсмен показывает здесь несколько приёмов с мячом и передает его Евгению Жербаеву. Тот же, в свою очередь, демонстрирует свои футбольные финты и пасует мяч юмористу Валерию Гуляеву. Последний также не остаётся в стороне от своеобразного мастер-класса.







В итоге спортивный инвентарь достаётся КВН-щику Юрию Дамбаеву, который начинает в ходе ролика анонсировать предстоящий турнир.



В клипе снялся и Роман Галимов, судья Российской футбольной Премьер-Лиги. В конце видео он требует у молодых людей вернуть мяч школьникам.