Приставы Бурятии сводили воспитанников детдома на спектакль

Дети побывали в Ульгэре



Сотрудники службы судебных приставов Бурятии пригласили детей из подшефного детского дома на спектакль республиканского театра кукол «Yльгэр». Вниманию юных зрителей была представлена «Сказка о рыбаке и рыбке».



Накануне празднования дня рождения Пушкина ребята приняли участие в викторине на знание творчества великого поэта, драматурга и прозаика. Они отвечали на вопросы из любимых сказок, а за правильные ответы получили сладкие призы.



– Любой выход в театр для наших подопечных всегда праздник. Для них это возможность, как говорится, себя показать и мир посмотреть. Сегодня дети познакомились с еще одним произведением Пушкина, сказки которого у каждого человека ассоциируются с детством. Думаем, что ребята запомнят историю о рыбаке и рыбке и этот поход в театр, - комментирует Галина Субботина, помощник руководителя Управления ФССП России по Республике Бурятия.



В ведомстве отмечают: культурное мероприятие состоялось благодаря неравнодушной позиции руководства Бурятского республиканского театра кукол «Yльгэр», не в первый раз принимающего воспитанников детского дома.



В службе судебных приставов подчеркивают, что организация досуга детей является важной составляющей благотворительной работы управления. Не всегда нужно задаривать воспитанников детского дома подарками, гораздо важнее пообщаться с ними, съездить на природу, посетить музей, кино или театр, сообщает пресс-служба УФССП республики.



Кроме благотворительной работы сотрудники службы принимают деятельное участие в жизни детей, исполняя судебные решения о взыскании алиментов с нерадивых родителей. Судебные приставы осознают: материальное благополучие детей после выхода из стен детских домов зависит, в том числе и от их работы.