Назван лучший супергеройский фильм в истории кино

Это лента 1978 года о Супермене
В Британии фильм «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли признали лучшей супергеройской кинолентой в истории.
Эта картина, в которой снялись, в частности, Марлон Брандо и Джин Хэкмен, вышла на экраны в 1978 году и собрала более 300 миллионов долларов в прокате.
На втором месте оказался «Тёмный рыцарь» 2008 года с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером в ролях Бэтмена и Джокера соответственно.
«Дэдпул», вышедший на экраны в 2016 году, удостоился третьего места, «Бэтмен» режиссёра Тима Бёртона оказался на четвёртой позиции, а замкнул пятёрку лучших супергеройских фильмов «Человек-паук» Сэма Рэйми, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Independent.
Это лента 1978 года о Супермене
В столице Бурятии пройдёт турнир «Кожаный мяч. Кубок Coca-Cola»
Ребёнок играл со старшим братом, пока мама была на работе, и потерялся
Ярмарка и многое другое пройдёт к юбилею ДК ЛВРЗ
Диагноз подтверждён у 109 животных из 7 районов республики
Бойцы спецподразделений МВД Бурятии в числе лучших на чемпионате республики
В детско-юношеской библиотеке пройдёт семинар для желающих учиться в Чехии
Первым мероприятием активистов стал праздник, посвящённый Дню защиты детей
Шесть художников представили на экспозиции свои работы
На празднике прошли различные мероприятия
Некоторые горожане подумали, что в ТРЦ «Пионер» пожар (Видео)
Осуждённые делают сувениры из дерева, кожи и ткани
В республике завершился первый этап проекта «Тропа мужества»
В его рамках прошли конкурсы, квест, поэтическое соревнование
Также в Еравнинском районе открыли детскую площадку