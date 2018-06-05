Назван лучший супергеройский фильм в истории кино



В Британии фильм «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли признали лучшей супергеройской кинолентой в истории.



Эта картина, в которой снялись, в частности, Марлон Брандо и Джин Хэкмен, вышла на экраны в 1978 году и собрала более 300 миллионов долларов в прокате.



На втором месте оказался «Тёмный рыцарь» 2008 года с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером в ролях Бэтмена и Джокера соответственно.



«Дэдпул», вышедший на экраны в 2016 году, удостоился третьего места, «Бэтмен» режиссёра Тима Бёртона оказался на четвёртой позиции, а замкнул пятёрку лучших супергеройских фильмов «Человек-паук» Сэма Рэйми, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Independent.

