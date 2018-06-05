В Иркутске нашли родителей пропавшего мальчика

Ребёнок играл со старшим братом, пока мама была на работе, и потерялся



Накануне вечером иркутские полицейские разыскивали родителей ребёнка, которого нашли на улице. Местная жительница сообщила стражам порядка, что на проезжей части улицы Лермонтова вблизи автозаправки «Крайс Нефть» она увидела маленького ребёнка без сопровождения взрослых.



Наружный экипаж патрульно-постовой службы привёз мальчика, которому на вид 7 лет, в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области



- Мальчик ухоженный, чистенький, но совсем не говорит. Объяснить кто он и откуда не может, - сказала инспектор отдела по делам несовершеннолетних Елена Комарова.



По словам стражей порядка, ребёнок сразу же бросился обнимать незнакомую тётю в форме, которая вместе с коллегами повезла его на поиски родителей. В течении нескольких часов полицейские обследовали прилегающую территорию, просматривали камеры видеонаблюдения, однако никто из местных жителей его не узнал.



Уже вечером в ОВД пришла женщина с заявлением о пропаже сына, которой сообщили, что с ребёнком все в порядке и отвезли её к нему.



- При опросе гражданка пояснила, что находилась на работе, её сын был дома со старшим братом. На прогулке дети выпустили друг друга из виду, и младший мальчик потерялся, - уточняют в полиции.



Кроме того, сообщение о потерявшемся мальчике быстро распространилось по соцсетям. В одном из комментариев пользователи указали полный адрес пропавшего. Оперативный дежурный отправил туда экипаж наружной службы, который пришлось вернуть, чтобы отвезти маму к сыну.



Полиция выражает глубокую признательность отзывчивой автомобилистке, не проехавшей мимо одинокого ребёнка и пользователям социальных сетей, активно включившимся в работу по разрешению сложившейся ситуации.

